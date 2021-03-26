Приближаемся к 20 000: в Украине новый коронавирусный рекорд

За сутки зафиксировано 18 132 новых случаев заболеваемости

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26 марта принесло Украине очередной коронавирусный рекорд. Снова увеличилось максимальное количество новых случаев заражения ковидом.

Так за предыдущие сутки, 25 марта, было выявлено 18 132 новых случаев заболеваемости. Украина второй день кряду бьет этот статистический рекорд и приближается к отметке 20 000. Только накануне было зафиксировано 16 669 новых случаев заражения. Почти на 1,5 тысячи увеличилось суточное количество больных, пишет УРА-Информ.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 545), Днепропетровской (1 358), Львовской (1 304), Харьковской (1 204) областях и г. Киев (1 164)», — написал на своей странице в социальной сети министр здравоохранения Максим Степанов.

В общей сложности было сделано 119 087 тестирований за сутки: методом ПЦР – 53 495, методом ИФА – 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 42 832.

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 1 614 707 человек, из них 1 290 158 человек выздоровели, а 31 461 больной умер.

Ранее мы сообщали, что в Украину отправили еще одну вакцину.