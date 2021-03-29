Политика

И Гитлер, и Путин все одинаково делают — Гордон

Журналист о действиях лидера Кремля

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Президент Российской Федерации Владимир Путин и Адольф Гитлер очень похожи в своих действиях. Такое заявление сделал украинский журналист Дмитрий Гордон.

Журналист на канале «НАШ» был гостем студии. Там ему поставили вопрос о том, как он ставится к последним словам секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что есть опасная ситуация с языком, что Россия защищает уже не россиян, а русскоговорящих и это очень опасная ситуация, пишет УРА-Информ.

«Я повторю свой же тезис о том, что и Гитлер, и Путин они одинаково все делают по защите, как русского языка, так и русскоязычных, русскоговорящих русских на территории других стран. Это очень хороший механизм, для того, чтобы вторгаться в другие страны» – заявил Гордон.

Журналист спросил Гордона о том, что начнет ли Путин войну со всеми 28 странами, где есть руководящие, на что гость программы ответил, что он войдет туда, где ему это позволят.

Ранее Гордон заявил, что Владимир Путин может отдать Донбасс только при двух условиях.

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