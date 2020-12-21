Первый уровень опасности: в ГСЧС сделали важное заявление

В понедельник, 21 декабря, по территории Украины будет наблюдаться сильный туман, а также будет крайне плохая видимость, что может повлечь за собой массу ДТП. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на сайт ГСЧС. Помимо этого, в украинском гидрометцентре сообщили, что видимость в этот день ожидается крайне плохая и нестабильная. А именно всего лишь 200-500 м. В […]

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В понедельник, 21 декабря, по территории Украины будет наблюдаться сильный туман, а также будет крайне плохая видимость, что может повлечь за собой массу ДТП.

Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на сайт ГСЧС.

Помимо этого, в украинском гидрометцентре сообщили, что видимость в этот день ожидается крайне плохая и нестабильная. А именно всего лишь 200-500 м. В ГСЧС отметили, что это первый уровень опасности, желтый.

Также спасатели напомнили соблюдать правила дорожного движения, и быть крайне внимательными при переходе улицы или во время вождения транспортного средства.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Италии сообщило, что в Италии у человека, недавно вернувшегося из Великобритании в Рим, подтвержден случай заражения новой формой коронавируса. Зараженный человек и его семья находятся на карантине.