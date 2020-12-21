Канада экстренно перекрывает авиасообщение с Британией: причины

С 21 декабря Канада полностью закрывает авиасообщение с Великобританией. Пока что новые ограничения вводятся на 72 часа. Это связано с распространением новой формы коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал CBC, передает УРА-Информ. Решение властей Канады вступает в силу в полночь 21 декабря по местному времени. Новые ограничения, которые были введены властями не имеют отношения к грузоперевозкам и техническим остановкам. Имеется ввиду, когда пассажиры […]

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С 21 декабря Канада полностью закрывает авиасообщение с Великобританией. Пока что новые ограничения вводятся на 72 часа. Это связано с распространением новой формы коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал CBC, передает УРА-Информ.

Решение властей Канады вступает в силу в полночь 21 декабря по местному времени. Новые ограничения, которые были введены властями не имеют отношения к грузоперевозкам и техническим остановкам. Имеется ввиду, когда пассажиры не выходят из самолета.

Данное решение решение было принято властями Канады на совещании премьер-министра государства Джастина Трюдо с членами местного Кабмина. Пока что было принято решение ввести такие ограничения только на 72 часа. Также стоит отметить, что всем пассажирам, которые прибыли из Великобритании в Канаду в воскресенье, нужно будет пройти дополнительную проверку на наличие коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ призвали страны ЕС и всего мира усилить ограничительные меры и положить все возможные силы на борьбу с коронавирусом. Это случилось из-за появления в Британии и ряде других стран мутаций новой болезни.