УЕФА объявила время и место проведения матча за Суперкубок в 2019 году

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Примечательно, что ранее Турция ни разу не принимала матчи за Суперкубок УЕФА, хотя в стране проходили финальные поединки Лиги Чемпионов (2005) и Кубка УЕФА (2009).



В матче за Суперкубок УЕФА принимают участие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Кстати, 15 августа, в Таллине трофей разыгрывали мадридские клубы "Реал" и "Атлетико". Победу одержали "матрасники", обыгравшие "Реал" в дополнительное время со счетом 4:2.



В 2020 году матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Порту на стадионе "Драгау".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство УЕФА отменило запрет на продажу алкоголя во время просмотра матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Надлежащее изменение было принято совет УЕФА в 36-ю заметке законов о правилах безопасности и поведения болельщиков во время футбольных матчей.