11:28 26.03.2018 | Спорт | Новости
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Экс-игрок "Барселоны" стал первым международным послом ЧМ-2022

Бывший полузащитник каталонского футбольного клуба "Барселона" и сборной Испании Хави назначен международным послом чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.

Экс-игрок

Об этом сообщает официальный сайт оргкомитета мундиаля.

По словам 38-летнего футболиста, с программой ФИФА он сотрудничает еще с 2016 года. Также Хави отметил, что с нетерпение ожидает подготовки к чемпионату мира в Катаре.

Добавим, что футболист выступал за "Барсу" с 1998 по 2015 год. С "сине-гранатовыми" он выиграл четыре кубка Лиги чемпионов, восемь золотых медалей чемпионата Испании, а также три Кубка Короля.

В июне 2015 он перешел в катарский "Аль-Садд", подписав контракт на три года с возможностью продления в качестве тренера. В составе сборной Испании Хави становился чемпионом мира и дважды победителем континентального первенства.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в семи городах Катара с 21 ноября по 19 декабря. Мундиаль впервые состоится в зимнее время.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", больше 20 правовых организаций Сирии обратились к мировому сообществу бойкотировать ЧМ-2018, который будет проходить в России.


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