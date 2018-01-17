17:52 17.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украина в этом году бьет рекорды в завоевании спортивных наград

В течение января-декабря 2017 года украинские спортсмены завоевали 3900 медалей. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Украина в этом году бьет рекорды в завоевании спортивных наград

Так, украинские сборные в коллективных соревнованиях и одиночных выступлениях получили 3900 медалей на всех соревнованиях, 1349 из них золотые, более 1500 это серебренные медали, все остальные бронзовые. Сейчас украинские спортсмены начали подготовку к участию в Олимпиаде - 2018 года, которая будет проходить в Южной Корее. Украинцы уже успели получить 21 лицензию на участие.

Сам министр сообщил, что победители в Олимпиаде не останутся без денежного вознаграждение: за первое место выплатят 125 тысяч долларов, за второе — 80 тысяч долларов и за третье — 55 тысяч долларов.

Напомним, что Украинское правительство выделит 128 млн 400 тысяч гривен, которые остались от Евровидение-2017, для трансляции зимних Олимпийских игр-2018 и приобретения лицензии на освещение летних Игр-2020. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина выделила 120 млн гривен на подготовку спортсменов к Олимпиаде-2018.

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