Украина в этом году бьет рекорды в завоевании спортивных наград

Так, украинские сборные в коллективных соревнованиях и одиночных выступлениях получили 3900 медалей на всех соревнованиях, 1349 из них золотые, более 1500 это серебренные медали, все остальные бронзовые. Сейчас украинские спортсмены начали подготовку к участию в Олимпиаде - 2018 года, которая будет проходить в Южной Корее. Украинцы уже успели получить 21 лицензию на участие.

Сам министр сообщил, что победители в Олимпиаде не останутся без денежного вознаграждение: за первое место выплатят 125 тысяч долларов, за второе — 80 тысяч долларов и за третье — 55 тысяч долларов.

Напомним, что Украинское правительство выделит 128 млн 400 тысяч гривен, которые остались от Евровидение-2017, для трансляции зимних Олимпийских игр-2018 и приобретения лицензии на освещение летних Игр-2020.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина выделила 120 млн гривен на подготовку спортсменов к Олимпиаде-2018.