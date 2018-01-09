У сборной Чили появился новый коуч

Колумбийский специалист взял команду под свое крыло послее ее неудачного выступления на квалификациях на Чемпионат мира - 2018, который в этом году проходит в России. Руководство чилийской сборной решило наладить с наставников длительное сотрудничество, подписав контракт до 2022 года. Если команда пробьется в основную сетку Мундиаля - 2022, который будет проходить в Катаре, то Руэда и дальше будет тренировать чилийских футболистов.

Напомним, что сборная Чили попрощалась с Антонио Пицци, на которого возложили вину за поражения на квалификациях на ЧМ - 2018.

Руэда уже выводил Гондурас на ЧМ-2010, у него также есть большой опыт тренерства сборных Эквадора и Колумбии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", бывший наставник сборной Чили по футболу Хуан Антонио Пицци возглавил национальную команду Саудовской Аравиию.