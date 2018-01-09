Цуренко преодолела второй круг турнира в Хобарте

Поединок длился 1 час и 14 минут. Со старта первого сета спортсменки поочередно защищали свои подачи, пока соперница украинки не сумела сделать брейк и повести 3:2.

Впрочем, это был последний гейм в активе Путинцевой в этой партии. Во втором сете украинка отдала сопернице всего два гейма, один из которых – на своей подаче.

В четвертьфинале Цуренко встретится с победительницей матча Чжан Шуай (Китай, 1) – Арина Соболенко (Беларусь).

Отметим, что в прошлом году украинка стала полуфиналисткой соревнований.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первая ракетка украины Элина Свитолина сыграла полуфинальный матч турнира WTA против четвертой ракетки мира Каролины Плишковой. Отметим, что нашей соотечественницей понадобилось два сета, чтобы выиграть матч против чешки. Оба сета Свитолина выиграла со счетом 7-5.