Мбокани хочет продлить контракт с Динамо

Об этом футболист рассказал в интервью So Foot.

Как известно, это последний год контракта Мбокани с Динамо. Поэтому, форвард имеет огромную надежду провести переговоры с клубом о продлении договора.

"Если Динамо ко мне не придет, не будет другого выхода, кроме как принять другое решение", - признался футболист.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Мбокани сыграл 15 матчей. Кроме того, он сумел забить восемь голов и отдал одгу голевую передачу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывшему форварду "Днепра" Роману Зозуле присвоено звание лучшего футболиста 18-го тура в Сегунде.