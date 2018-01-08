Костюк отправляется на Australian Open

Для 15-летней украинки это первый турнир подобного масштаба, девушка будет выступать на чемпионате для взрослых. Ежегодно вручают такое приглашение действующей чемпионке среди игроков до 18 лет. Костюк готова защитить свой ранее полученный титул, однако в лиге юниоров это будет для нее последний турнир, далее девушка будет бороться в разряде для взрослых. Квалификация взрослого Australian Open пройдет с 10 по 13 января, на юниорский отбор украинка поедет в конце января.

Кроме Костюк в отборе будут участвовать еще два украинских теннисиста - Даяна Яремская и Сергей Стаховский, которые входят в топ-200 лучших ракеток мира.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинская теннисистка Элина Свитолина одержала непростую победу над британкой Йоханной Контой в четвертьфинале турнира в Брисбене.