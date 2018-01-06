13:20 06.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина завоевала первый титул в сезоне

В финале турнира в Брисбене украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла первый же турнир в новом сезоне. Наша спортсменка разгромила представительницу Беларуси Александру Саснович.

Свитолина завоевала первый титул в сезоне

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Отмечается, что теннисистки провели на корте чуть больше часа, а Свитолина не оставила сопернице шансов, позволив ей взять всего 3 гейма.

Хотя Саснович удалось отыграть матч-бол и избежать "баранки" во второй партии, по ходу встречи белоруска так и не заработала ни одного брейк-поинта.

Таким образом, Свитолина добыла свой десятый титул в карьере и первый в категории Premier.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первая ракетка украины  Элина Свитолина сыграла полуфинальный матч турнира WTA против четвертой ракетки мира Каролины Плишковой.

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