Свитолина завоевала первый титул в сезоне

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Отмечается, что теннисистки провели на корте чуть больше часа, а Свитолина не оставила сопернице шансов, позволив ей взять всего 3 гейма.

Хотя Саснович удалось отыграть матч-бол и избежать "баранки" во второй партии, по ходу встречи белоруска так и не заработала ни одного брейк-поинта.

Таким образом, Свитолина добыла свой десятый титул в карьере и первый в категории Premier.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первая ракетка украины Элина Свитолина сыграла полуфинальный матч турнира WTA против четвертой ракетки мира Каролины Плишковой.