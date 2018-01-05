Моуринью не намерен уходить из "Манчестер Юнайтед" по завершении сезона

Отметим, что ранее представители СМИ поведали, что португалец летом может уйти из английского клуба.

Согласно словам главного тренера, он не может найти лучшего слова, как мусор, чтобы охарактеризовать подобные разговоры.

"Худшее, что могут сделать люди. это поставить под сомнение мой профессионализм. Эти "мусорные" новости повлияли на меня только в этом плане", - цитирует BBC Моуринью.

Стоит добавить, что Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года. Известно, что его действующий контракт с "красными дьяволами" рассчитан до конца сезона 2018/19.

В текущем сезоне МЮ после 22 туров располагается на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 15 очков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство "Манчестер Юнайтед" побаивается возможного ухода Жозе Моуринью с поста главного тренера команды по окончании текущего сезона.