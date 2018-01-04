09:59 04.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100183353:Polishuk

Умер известный украинский спортивный журналист Ефим Шарпанський

В среду вечером, 3 января, на 78 году жизни скончался выдающийся украинский спортивный журналист, комментатор и ветеран Украинского радио Ефим Александрович Шарпанський.

Умер известный украинский спортивный журналист Ефим Шарпанський

Как сказано на страничке Украинского радио в Facebook, за свой полувековой период трудовой деятельности Шарпанський совершил плодотворную работу по освещению в средствах массовой информации результатов Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и Всемирных Универсиад.

Ему представилась возможность пообщаться с более чем тридцатью олимпийскими чемпионами, вести репортажи из девяти Олимпиад (Москва-80, Lillehammer-94, Атланта-96, Нагано-98, Сидней-2000, Солт-Лейк-Сити-2002, Афины-2004 Пекин-2008), десятков чемпионатов мира и Европы.

При этом он первым из украинских журналистов вышел в прямой эфир и узнал впечатление киевлян еще в далеком 1961 году, когда первый человек полетел в космос.

За высокие трудовые достижения в 2008 году Ефим Шарпанський награжден Почетной грамотой Кабинета Министров Украины. Ему присвоено звание “Заслуженный журналист Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 февраля в Киеве умер известный украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник. Он скончался от онкологического заболевания в возрасте 48 лет. О смерти Паперного рассказали его родственники.

Поделиться
Читайте также:
 
Миссия ООН должна быть вооружена и находится на всей оккупированной территории Донбасса, - Габриэль Свитолина сумела пробиться в полуфинал турнира в Брисбене Австралия официально ввела экспорт медицинской марихуаны Google вывела в офшоры почти на 16 миллиардов евро
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив