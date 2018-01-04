Украинец стал первой ракеткой мира в настольном теннисе

Примечательно, что Овчаров стал вторым европейцем за последние 15 лет, возглавившим рейтинг ITTF.

Дмитрий родился в 1988 году в Киеве, но в 5-летнем возрасте переехал в Германию и с тех пор представляет эту страну.

Кстати, единственным европейцем, возглавлявшим рейтинг за последних 15 лет, был другой немец – Тимо Болл . Все остальное время на первом месте всегда были представители Китая.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская теннисистка Элина Свитолина одержала непростую победу над британкой Йоханной Контой в четвертьфинале турнира в Брисбене. Отмечается, что поединок длился 2 часа и 15 минут. В первом сете Свитолина сумела взять лишь один гейм, проиграв при этом три на своей подаче.