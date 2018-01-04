Свитолина сумела пробиться в полуфинал турнира в Брисбене

Об этом сообщается на сайте "Большой теннис Украины".

Отмечается, что поединок длился 2 часа и 15 минут. В первом сете Свитолина сумела взять лишь один гейм, проиграв при этом три на своей подаче. Во второй партии соперницы по очереди защищали свои геймы и перевели игру на тай-брейк, где сильнее оказалась украинка.

Перед началом решающего сета Конта взяла медицинскую паузу. А затем, отыграв пять геймов, снялась с соревнований.

Таким образом, Свитолина во второй раз подряд выходит в полуфинал турнира в Брисбене. Там она встретится с победительницей пары Каролина Плишкова – Кайа Канепи.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинская теннисистка шестая ракетка планеты Элина Свитолина во время турнира в Брисбене победила хорватку Аной Конюх во втором раунде. Как отмечается, за свою победу украинка сражалась больше часа. Кстати, Свитолина во время матча ни разу не была в отстающих.