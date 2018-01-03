Свитолина прошла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Украинская теннисистка шестая ракетка планеты Элина Свитолина во время турнира в Брисбене победила хорватку Аной Конюх во втором раунде.
Об этом сообщается на сайте "Большой теннис Украины".
Как отмечается, за свою победу украинка сражалась больше часа. Кстати, Свитолина во время матча ни разу не была в отстающих.
Следующей соперницей первой ракетки Украины во втором круге четвертьфинала турнира станет британка Йоханна Конта, которая в 1/8 финала обыграла Айлу Томлянович.
По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне украинской спортсменки.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский теннисист Сергей Стаховский после первого же матча в австралийском Плейфорде покинул турнир категории ATP Challenger. Так, в стартовом круге наш спортсмен уступил 152-й ракетке мирового рейтинга Томми Полу из США. Матч состоял из трех сетов и продолжался 2 часа и 28 минут.