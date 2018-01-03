Свитолина прошла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Об этом сообщается на сайте "Большой теннис Украины".

Как отмечается, за свою победу украинка сражалась больше часа. Кстати, Свитолина во время матча ни разу не была в отстающих.

Следующей соперницей первой ракетки Украины во втором круге четвертьфинала турнира станет британка Йоханна Конта, которая в 1/8 финала обыграла Айлу Томлянович.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне украинской спортсменки.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский теннисист Сергей Стаховский после первого же матча в австралийском Плейфорде покинул турнир категории ATP Challenger. Так, в стартовом круге наш спортсмен уступил 152-й ракетке мирового рейтинга Томми Полу из США. Матч состоял из трех сетов и продолжался 2 часа и 28 минут.