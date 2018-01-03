Долгополов вышел в 1/4 финала турнира в Брисбене - ВИДЕО

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Отметим, что теннисист обыграл в двух сетах 66 номер мирового рейтинга Орасио Себальоса со счетом 6:1, 6:2. Как известно, игра продолжалась приблизительно 1 час 5 минут.

Так, за это время Долгополов сделал девять эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-поинтов из 7.

В свою очередь Себальос же выполнил две подачи навылет. Кроме того, он дважды ошибся при вводе мяча в игру и не смог сделать ни одного брейка.

Добавим, что в следующем раунде украинец сыграет против победителя австралийского дерби между Ником Кириосом и Мэттью Эбденом. А в стартовом матче украинский теннисист обыграл 26 ракетку мира Диего Шварцмана.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина после своего брутального образа, не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз первая рекетка Украины разделась на камеру для известного мужского журнала XXL.