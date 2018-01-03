19:52 03.01.2018 | Спорт | НовостиНовости Украины 100183307:labazovych
Долгополов вышел в 1/4 финала турнира в Брисбене - ВИДЕО
Первая ракетка Украины Александр Долгополов пробился в четвертьфинал турнира серии АТР 250 в австралийском Брисбене.
Об этом сообщается на сайте соревнований.
Отметим, что теннисист обыграл в двух сетах 66 номер мирового рейтинга Орасио Себальоса со счетом 6:1, 6:2. Как известно, игра продолжалась приблизительно 1 час 5 минут.
Так, за это время Долгополов сделал девять эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-поинтов из 7.
В свою очередь Себальос же выполнил две подачи навылет. Кроме того, он дважды ошибся при вводе мяча в игру и не смог сделать ни одного брейка.
Добавим, что в следующем раунде украинец сыграет против победителя австралийского дерби между Ником Кириосом и Мэттью Эбденом. А в стартовом матче украинский теннисист обыграл 26 ракетку мира Диего Шварцмана.
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