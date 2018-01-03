13:33 03.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Динамо" вскоре может объявить о подписании Ротаня

Столичное "Динамо" в течение ближайших двух-трех дней может объявить о подписании контракта с украинским полузащитником пражской "Славии" Русланом Ротанем.

Об этом стало известно из Dynamo.kiev.ua.

Как отмечается, сейчас ведутся переговоры между 36-летним футболистом и столичным клубом. В частности, они находятся в активной стадии и близки к успешному завершению - о ключевых моментах сотрудничества стороны уже, по сути, договорились.

В контракте 36-летнего хавбека со Славией есть пункт, который позволяет ему бесплатно покинуть команду в случае достижения договоренности с другим клубом. Также изветсно, что игрок подпишет контракт с Динамо до лета.

Кстати, Ротань уже провел 50 матчей и забил 5 голов за киевскую команду с 2005 по 2008 год.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Хорватский защитник Домагой Вида заявил, что для него настало время идти в другом направлении, и попрощался с клубом. Такое обращение футболист сделал к игрокам, тренерам и болельщикам киевского "Динамо".

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