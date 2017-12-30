Ломаченко признан боксером года по версии The Ring

Об этом говорится в редакционной статье, посвященной украинцу.

Как отмечается, за 89 лет впервые в истории "Боец года по версии The Ring" получил приз украинский боксер. Кроме того, немногие спортсмены достигли того, что звездный украинский олимпиец Василий Ломаченко успел сделать за 11 поединков.

По традиции Ломаченко появится на обложке следующего печатного номера издания.

Кстати, до этого Ломаченко был признан боксером года по версиям BoxingScene, FightNews, Boxing News 24, а также телеканалов НВО и ESPN. \

Добавим, что Василий Ломаченко провел в этом году три боя и во всех победил досрочно, хотя и не сумел нокаутировать соперников. Все трое просто отказались выходить на ринг – Гильермо Ригондо после шестого раунда, Мигель Марриага после седьмого, а Джейсон Соса после девятого.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) заявил, что намерен провести яркий поединок против Гильермо Ригондо, владеющим титулом WBA во втором легчайшем весе.