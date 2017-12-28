Названы лучшие легкоатлеты 2017 года в Украине

Опрос проводился среди членов Совета Федерации легкой атлетики Украины, представителей СМИ и болельщиков.

Как уже известно, лучшей легкоатлеткой признана Юлия Левченко, которая в этом году завоевала серебро на чемпионате мира, бронзу на чемпионате Европы в помещении, золото на молодежном чемпионате Европы. Кроме того, она заняла второе место в финале Бриллиантовой Лиги, установила молодежный рекорд Украины по прыжкам в высоту, а также выинрала в номинации "Восходящая звезда" европейской легкой атлетики.



Лучшим легкоатлетом назван Сергей Смелик, который одержал победу на командном чемпионате Европы в беге на 200 м.

При этом в категории "молодые атлеты в возрасте до 20 лет" победы одержали Глеб Пискунов и Алина Шух. В то же время лучшим тренером 2017 года был признан Игорь Лонский.

А вот лучшими легкоатлетами-ветеранами страны признано Валентину Крепкину и Ивана Пушкина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский спортсмен Виктор Лонский победил в соревнованиях по прыжкам в высоту.