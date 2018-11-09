08:58 09.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине отменили пособие по уходу за ребенком

Конституционный суд признал законным отмену финансовой помощи по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Также будет сокращен размер помощи при рождении ребенка.

В Украине отменили пособие по уходу за ребенком

Об этом сообщил отдел коммуникаций Конституционного Суда Украины.

Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины положений пункта седьмого раздела второго Закона Украины" О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине.

В суде сообщили, что подобные изменения помогут государству не только создать систему социальной защиты, но и обеспечить ее надлежащее функционирование.

В КСУ отметили, что помощь при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и помощь при усыновлении ребенка не установлены законом и конкретно не определены в Конституции Украины как составляющие права на социальную защиту.

Поэтому решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине с первого декабря вслед за ростом прожиточного минимума возрастет максимальный размер пособия по безработице.


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