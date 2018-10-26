21:37 26.10.2018 | Политика | Новости
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Германия прекратит поставку свинины в Саудовскую Аравию

Сегодня, 26 октября депутаты Бундестага поддержали предложенный канцлером Ангелой Меркель закон о санкционных мерах против Саудовской Аравии. Об этом передает DW.

Германия прекратит поставку свинины в Саудовскую Аравию

Причиной, побудившей Берлин пойти на торгово-экономические ограничения, стало убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Федеральные представители законодательной и исполнительной власти считают, что наиболее действенной мерой для улучшения ситуации со свободой слова в стране станет полный запрет на поставку свинины в арабское государство.

"Мы прекращаем поставки немецкой свинины в Эр-Рияд, чтобы упредить подобные случаи в будущем", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед собранием в Бундестаге.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Китай полностью отказался закупать свинину у Молдовы, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней.


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