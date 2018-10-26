Германия прекратит поставку свинины в Саудовскую Аравию

Причиной, побудившей Берлин пойти на торгово-экономические ограничения, стало убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Федеральные представители законодательной и исполнительной власти считают, что наиболее действенной мерой для улучшения ситуации со свободой слова в стране станет полный запрет на поставку свинины в арабское государство.

"Мы прекращаем поставки немецкой свинины в Эр-Рияд, чтобы упредить подобные случаи в будущем", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед собранием в Бундестаге.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Китай полностью отказался закупать свинину у Молдовы, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней.