Германия прекратит поставку свинины в Саудовскую Аравию

Сегодня, 26 октября депутаты Бундестага поддержали предложенный канцлером Ангелой Меркель закон о санкционных мерах против Саудовской Аравии. Об этом передает DW.
Причиной, побудившей Берлин пойти на торгово-экономические ограничения, стало убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.
Федеральные представители законодательной и исполнительной власти считают, что наиболее действенной мерой для улучшения ситуации со свободой слова в стране станет полный запрет на поставку свинины в арабское государство.
"Мы прекращаем поставки немецкой свинины в Эр-Рияд, чтобы упредить подобные случаи в будущем", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед собранием в Бундестаге.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Китай полностью отказался закупать свинину у Молдовы, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней.