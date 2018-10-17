На Винничине в двух школах объявили карантин из-за кори

Образовательный процесс временно приостановлен из-за вспышки кори. Как сообщает Винницкий лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, обучение остановлено в школах сел Копыстырин и Рахны-Лесные.

Карантин объявлен до 26 октября. По данным лаборатории первыми заболели дети, которые не прививались по религиозным убеждениям их родителей.

Они и стали источником инфекции для других детей. На данный момент уже проведены клинические обследования и ведется работа по иммунизации и убеждения родителей, что детей нужно прививать против кори, - заверили в лабораторном центре, добавив, что в Копыстырине заболели шестеро детей, которые учатся непосредственно в школе. По населенному пункту и соседних селах также случаи заболеваемости, в селе нет чрезвычайной ситуации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 октября во Львовской областной инфекционной больнице от кори умер трехлетний ребенок.