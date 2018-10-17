23:47 17.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100205922:Polishuk

На Винничине в двух школах объявили карантин из-за кори

В двух школах Шаргородского района Винницкой области в среду, 17 октября, объявили карантин.

На Винничине в двух школах объявили карантин из-за кори

Образовательный процесс временно приостановлен из-за вспышки кори. Как сообщает Винницкий лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, обучение остановлено в школах сел Копыстырин и Рахны-Лесные.

Карантин объявлен до 26 октября. По данным лаборатории первыми заболели дети, которые не прививались по религиозным убеждениям их родителей.

Они и стали источником инфекции для других детей. На данный момент уже проведены клинические обследования и ведется работа по иммунизации и убеждения родителей, что детей нужно прививать против кори, - заверили в лабораторном центре, добавив, что в Копыстырине заболели шестеро детей, которые учатся непосредственно в школе. По населенному пункту и соседних селах также случаи заболеваемости, в селе нет чрезвычайной ситуации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 октября во Львовской областной инфекционной больнице от кори умер трехлетний ребенок.


Поделиться
Читайте также:
 
Полиция арестовала чиновника "Укравтодора" - ФОТО Причины крушения истребителя на Винничине пока не установлены, "черный ящик" найден, - Полторак Верховный суд обязал ПФУ платить пенсии переселенцам Иван Дорн запустил флешмоб помощи детям
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив