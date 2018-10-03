15:58 03.10.2018 | Общество | Новости
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Появились подробности строительства "Северного потока-2" в России

Укладка российского газопровода "Северный поток-2" в российских водах начнется ориентировочно в конце ноября. Соответствующую информацию обнародовал технический директор проектной компании Сергей Сердюков.

Появились подробности строительства

По его словам, судно Solitaire уже идет в Россию. Сейчас оно в финских водах. Ближе к декабрю возможен старт строительства.

Отметим, что в данное время строительство морской магистрали ведется на двух участках – в Германии и Финляндии. Сердюков не уточнил, какой километраж выполнен на данный момент, заверив, что стройка закончится в 2019 году.

Кроме того, такое же судно начало работы по укладке "Северного потока-2" в Финском заливе в начале сентября.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент России Владимир Путин заверил немецкого канцлера Ангелу Меркель в готовности выделить дополнительные средства на реализацию проекта строительств "Северного потока - 2". Издание Sьddeutsche Zeitung опубликовало некоторые детали разговора двух политиков.


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