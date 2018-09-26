10:13 26.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Денисова рассказала о издевательствах над заключенным Балухом

В тюрьме оккупированного Россией Крыма ухудшилось здоровье украинского политзаключенного и активиста Владимира Балуха, который уже 192 дня ничего не ест. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисава на своей странице в Facebook.

Денисова рассказала о издевательствах над заключенным Балухом

В своем посте политик написала, что Балуха очень сильно побили в СИЗО и он получил серьезные травмы печени, спины и головы, что значительно ухудшило и без того плохое состояние здоровья заключенного.

Также политик призвала Международный комитет Красного Креста в срочной порядке направить медицинскую помощь Балуху, для того чтобы спасти его жизнь. Денисова надеется на скорое реагирование вице-президента Международного комитета Красного Креста Жиля Карбоньера касательно этой ситуации.

Известно, что накануне Денисова общалась со своей русской коллегой и просила ее оказать помощь Балуху, однако такой помощи не было оказано.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко резко высказалась о  договоренностях на востоке Украины. В частности, она считает, что переговоры по Донбассу необходимо немедленно перенести из-за недопонимания в отношениях с белорусской дипломатией.


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