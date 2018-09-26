Денисова рассказала о издевательствах над заключенным Балухом

В своем посте политик написала, что Балуха очень сильно побили в СИЗО и он получил серьезные травмы печени, спины и головы, что значительно ухудшило и без того плохое состояние здоровья заключенного.

Также политик призвала Международный комитет Красного Креста в срочной порядке направить медицинскую помощь Балуху, для того чтобы спасти его жизнь. Денисова надеется на скорое реагирование вице-президента Международного комитета Красного Креста Жиля Карбоньера касательно этой ситуации.

Известно, что накануне Денисова общалась со своей русской коллегой и просила ее оказать помощь Балуху, однако такой помощи не было оказано.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко резко высказалась о договоренностях на востоке Украины. В частности, она считает, что переговоры по Донбассу необходимо немедленно перенести из-за недопонимания в отношениях с белорусской дипломатией.