Порошенко поздравил украинцев с Успением Пресвятой Богородицы

С праздником украинцев уже поздравил президент Петр Порошенко. Глава государства, в частности, пожелал божьей милости и заступничества Девы Марии всем украинским семьям.

По традиции восточной церкви, праздник Успения Пресвятой Богородицы или, как говорят в народе, Первая Пречистая, принадлежит к двенадцати самым большим праздникам церковного года.

По преданию, Богородица часто молилась на Елеонской горе - месте вознесения Христа. Однажды она увидела архангела Гавриила, который сообщил, что через три дня закончится ее земная жизнь. В подтверждение своих слов он вручил Богоматери ветку райского финикового дерева.

Перед кончиной Божья Матерь выразила желание увидеть всех апостолов, и Бог совершил чудо: над домом нависло много облаков, на которых собрались апостолы. Они были удивлены тем, что произошло. Богородица благословила каждого из учеников Христа и сообщила, что они не увидят ее после Успения по воле Господа.

Украинцы этот праздник называют "Первая Пречистая". В течение осеннего периода есть три "Пречистых".

Первая Пречистая рожь засевает, вторая - дождем поливает, а третья - снегом покрывает, - говорили древние люди. Так, на Первую Пречистую проходит озимый посев.

В Украине в это время начинается сбор урожая в садах. На деревьях оставляют только "зимние" сорта яблок и груш. После Первой Пречистой также начиналась заготовка калины.

В день Первой Пречистой селяне приносили в церковь на литургию колосья нового урожая.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко обратился к Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Об этом он заявил в четверг, 7 сентября, во время своего выступления в парламенте. По его словам, он обратил внимание вселенского патриарха на то что, украинская власть имеет твердую политическую волю развязать проблему, которая стоит на повестке дня еще с 1991 года. Украина имеет право на поместную церковь.