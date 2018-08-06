Правила жизни от Халковского: "Украл контейнеры с Одесской таможни – вызывай попа"

Отношения богобоязненных коррупционеров с Небесными заступниками носят весьма комичный характер.

Чего только стоит история с экс-судьей Львовского апелляционного админсуда Игоря Зварича, который засевал на удачу свой рабочий кабинет стодолларовыми купюрами. В декабре 2008 года ГПУ возбудила уголовное дело за взяточничество. В ходе обысков в кабинетах и квартирах судьи и его шести коллег правоохранители обнаружили более $1 млн. Зварич утверждал, что эти деньги принесли в его кабинет "колядники" на Рождество.

Во времена Януковича сотрудники ГАИ кропили в Киево-Печерской Лавре святой водой перед дежурством свои жезлы. Об этом в интервью "Вечерним Вестям" рассказал протоиерей Александр. В обмен за услугу церкви, в полку ГАИ существовало негласное, но строгое правило – никогда и ни при каких обстоятельствах не останавливать и не штрафовать священников.

Еще один комичный случай произошел в 2012 году с экс-начальником Южной таможни Александром Вдовиченко. Знающие чиновника люди утверждают, что Вдовиченко верующий человек, и каждый рабочий день начинал с молитвы. Однако, после получения очередной взятки, между ним и Богом произошло досадное недоразумение. В рабочем кабинете, где молился таможенник, правоохранительные органы изъяли всего $22 тыс., тогда, как в неосвященном служебном гараже обнаружено $600 тыс.

Буквально на днях произошла еще одна увлекательная история. Начальник Отдела борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил Одесской таможни Александр Халковский ушел в очередной отпуск. Однако, перед этим, к немалому удивлению своих подчиненных, Халковский пригласил священника. В присутствии всего отдела батюшка совершил обряд изгнания нечистой силы и освящения офиса.

Интересно то, что ритуал был совершен сразу после того, как с таможенных складов бесследно исчезли арестованные Шевченковским судом Киева контейнеры с грузами, принадлежащие коммерческой фирме одиозного контрабандиста и по совместительству прокурора отдела надзора за таможенными органами ДФС Генпрокуратуры Сергею Сердюку.

Даст Бог, обряд действительно поможет очистить Одесскую таможню от скверны. Сомнения лишь в том, что высокопоставленные чиновники правильно воспринимают набирающий популярности предвыборный политический лозунг "Час молитися!"

Источник: from-ua.com