Украина отмечает Крещение Киевской Руси - Украины

День выбран не случайно. Именно 28 июля 1015 года умер князь Владимир - креститель. В Украине этот день отмечается с 2008 года. Тогда президент Украины Виктор Ющенко подписал соответствующий Указ.

Согласно "Повести временных лет" Киевскую Русь крестили в 988 году (в 6496 году от сотворения мира). В том же году крещение принял и князь Владимир. Некоторые историки называют иную дату крещения князя Владимира - 987 год, но официально датой крещения Руси считается именно 988 год. До официального года крещения Руси страна уже не была полностью языческой. В то время во многих крупных городах уже стояли христианские храмы. Данные археологии подтверждают, что находили нательные кресты в погребениях воинов еще в IX веке. Если понимать "крещение Руси" буквально, то оно произошло веком раньше – в 867 году.

Православие исповедовала еще бабушка Владимира - княгиня Ольга. Владимир лишь завершил утверждение христианства на Руси.

Вместе с тем прежде чем крестить Русь, состоялся так называемый "выбор веры". Согласно "Повести временных лет", в 986 году к князю Владимиру прибыли послы от волжских булгар, предложившие ему перейти в ислам. Они рассказали князю об обрядах, которые необходимо соблюдать, в том числе и о запрете на питье вина. Владимир ответил знаменитой фразой: "На Руси есть веселие пить: не можем без того быть". От постоянного пития, лицо князя Владимира было всегда красным, за что в народе его прозвали "красно солнышко". Не понравился князю и католицизм. Владимир не хотел признавать верховенства власти Папы Римского. Следующими были хазарские иудеи, предлагавшие Владимиру принять иудаизм.

Владимир отверг их потому, что у евреев не оказалось своей родины.

Византийская форма христианства - это единственная форма, которая была удобна, поскольку там верховным главой (и светским и духовным) является император. Поэтому Владимир и выбрал греческую религиозную систему.

До середины X века на территории русских княжеств большинство населения считалось язычниками. Славяне верили в вечность и равновесии между двумя высшими началами, которые на по современным понятиям больше напоминают "добро" и "зло". Незадолго до крещения, Владимир устроил в Киеве большое капище из шести главных идолов славянского пантеона. Но племенные культы не могли создать единую государственную религиозную систему, так как языческий пантеон не мог объединить верования всех племен Древней Руси. Возможно, еврейские корни князя Владимира, ведь его мать была дочерью раввина, подтолкнули его к мысли дать своему народу новую религию, и он для народа стал бы "новым Моисеем".

Владимир понимал, что одной лишь силой удержать власть нельзя, нужна духовная опора. И эту опору он нашел в христианстве. Ибо христианство утверждало, что вся власть установлена Богом, проповедовала терпение, смирение, всепрощение. Единобожие способствовало укреплению единоличной власти князя. Идолов утопили в Днепре, а на месте языческого капища построили первый православный храм в Киеве. Сегодня здесь находится фундамент старинной Десятинной церкви.

Князь Владимир, победив своих братьев в междоусобной войне, принял решение - крестить Русь, что позволило бы идейно объединить все земли под единоличной властью князя. Оставалось лишь сделать официальный шаг - закрепить религию на государственном уровне. В период, предшествовавший Крещению Руси, Владимир контролировал огромную территорию. Одержал победы над вятичами и ятвягами, смирил радимичией, отказавшихся платить дань князю. В 985 году Владимир одержал фактически последнюю свою крупную победу над волжскими болгарами, которые обитали в то время на берегах Волги и Камы. Таким образом, в 986-ом году, Владимир объединил под своей властью все земли восточных славян, в одно огромное государство - Киевскую Русь со столицей в Киеве. А чтобы обезопасить границы он строит ряд укреплений по рекам Десне, Остру, Трубежу, Суле и Стугне.

Позднее, когда подросли его многочисленные сыновья, он садит их на "княжение" в отдельные области, сохраняя верховную власть над всем государством за собою.

Существует легенда, будто крещение Руси началось в Херсонесе. В те времена - Корсунь. Там крестился сам князь и принял новое имя - Василий. Потом окрестил своих детей и подданных, избавился от жен-язычниц и женился на византийской царевне Анне - сестре императоров Василия и Константина. А вот точной даты массового крещения русичей нет. Предположительно это произошло 14 августа 988 года. Массовое крещение народа происходило в Днепре. Избавиться от язычества было не так-то просто, в некоторых воеводствах людей заставляли принять христианство с помощью меча и огня. Это не пустые слова. Сохранилась пословица тех лет: "Путята крестил мечом, а Добрыня - огнем". За все время крещения Руси, по приблизительным оценкам, было вырезано до трети населения страны. Сопротивление крещению имело в подавляющем большинстве случаев политический аспект. Религиозный аспект не был главным. Властители часто хотят иметь духовный авторитет, но при этом дела их свидетельствуют об обратном. Многие христианские правители, принимавшие христианство, часто продолжали преследовать теперь уже не христиан, а их противников. Князья беспощадно убивали тех, кто отказывался признать христианство, а значит и власть князя. Император Константин, который в 332 году принял христианство, вмешивался в дела церкви, для укрепления личной власти используя ее могущество.

Полагают, что с принятием христианства жизнь князя Владимира изменилась. Он принял новую веру со всей искренностью, в корне пересмотрев жизненные ценности. Однако, уже будучи давно христианином, Владимир фактически направил своего сына Бориса против другого своего сына Ярослава (оказавшегося впоследствии Мудрым), благословив войну брата против брата. Ярослав же в итоге убил братьев своих Бориса, Глеба, Святополка и Святослава, и сам стал князем киевским. Поэтому трудно не согласиться с историками, которые считают, что князь Владимир принял Православие от Византии исключительно из практических соображений политической выгоды и укрепления своей княжеской власти.

До насильственного крещения наши люди поклонялись языческим богам природы, жили в гармонии с ней. Все праздники проходили на природе. И то, что сейчас мы, наряду с христианскими праздниками, празднуем языческие, говорит о неискоренимости язычества в нашем менталитете. Языческая, а значит народная культура не исчезла, и существует ныне в народных обрядах, праздниках, традициях Ивана Купала, масленицы, колядках, гаданиях, ряженых и тому паодобное.

С ІХ по ХVII века Украинская православная церковь была единой и управлялась Киевской метрополией. А метрополия входила в состав Константинопольского патриархата. В результате подписания Переяславских соглашений в 1685-1686 годах о "воссоединения Украины с Россией", метрополия вошла в состав Московского патриархата и потеряла автономию. Она была ликвидирована во время гражданской войны 1921 года. Украинская церковь стала экзархатом Русской православной церкви. С этого момента началось разделение церкви. Она раскололась на три отдельные структуры: УПЦ Киевского патриархата, УПЦ Мостовского патриархата и Аавтокефальную православную церковь. Им не удается объединиться с момента провозглашения независимости Украины.

17 апреля 2018 года президент Порошенко на совещании с руководителями парламентских фракций заявил, что "на сегодняшний день Украина, как никогда, близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви". Он уверен, что Украина, как и любая страна, имеет право на независимую церковь, и призвал мир поддержать нашу страну в предоставлении автокефалии православной церкви.

"Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Руси-Украины. Именно тогда была создана Украинская церковь. В Украине есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для русской православной церкви. Именно так, а не наоборот. А сегодня Россия пытается помешать нам иметь свою независимую церковь. Русская церковь - церковь страны-агрессора. Украинская церковь - церковь для украинцев. Это большая разница", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что автокефалия украинской церкви - это окончательная независимость от России, поскольку по его словам, для Кремля русская церковь - это один из ключевых инструментов для влияния на Украину.

19 апреля парламент поддержал соответствующее обращение к вселенскому патриарху.

22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение от президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине, постановление Верховной Рады в поддержку этого обращения, а также соответствующие обращения иерархов украинских православных церквей.

На празднование 1030-летию Крещения Руси в Украину собираются прибыть представители Вселенского патриарха. Ожидается, что из Константинополя приедут с новостями о создании единой поместной церкви.

В дипломатических кругах ходят слухи, что во время празднования годовщины принятия православия Киевской Русью представители Вселенского патриархата могут объявить о предоставлении Томоса Единой поместной Украинской православной церкви. Кроме того, по приглашению работников российской церкви в Украину прибудут также и представители всех поместных православных церквей - Александрийской, Иерусалимской, Болгарской, Сербской, Румынской и других. Об этом заявил заместитель главы отдела внешних церковных связей филиала ФСБ Николай Данилевич.

Вместе с тем в УПЦ МП считают, что оснований для признания другой православной церкви в Украине нет, а Порошенко и Верховная Рада превысили полномочия, когда вмешались в церковные дела.

Существование Единой Поместной Украинской Православной церкви предотвратило бы войну с Россией, считает предстоятель УПЦ КП Филарет. "Если бы Церковь была единой, войны бы не было. Потому что не было бы оснований для поддержки России в Украине. Ибо Церковь была бы от Москвы отделена. А поскольку есть основания для этого, то и идет война", - сказал Филарет.

Известно, что после того, как Вселенский патриархат предоставит украинской православной церкви Томос, Православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь, а также несколько епископов и поместных церквей Московского патриархата объединятся в одну поместную церковь. Киево-Печерская и Почаевская лавры, которые сейчас принадлежат УПЦ Московского патриархата, перейдут под управление Украинской церкви, потому что это украинские святыни, считает предстоятель УПЦ КП.

Ну а пока Киевская городская администрация предупреждает, что в праздничные дни в столице 24, 27 и 28 июля будет затруднено движение транспорта, поскольку в городе запланированы, как официальный так и не официальные.

В них, к стати, примет участие и президент Украины Петр Порошенко, которые начнутся в субботу, 28 июля, в Мариинском дворце. Затем ближе к полудню начнется ход "Молитва за Украину", которое организовывает Украинская православная церковь Киевского патриархата. В час дня президент выступит на Владимирской горке у памятника князю Владимиру Великому.

В свою очередь УПЦ-КП в этот же день в 11.30 начнет крестный ход "Молитва за Украину и за единую поместную Украинскую православную церковь". Он пройдет по маршруту Владимирский собор - бульвар Тараса Шевченко - улица Владимирская - Софийская площадь - Михайловская площадь - парк Владимирская горка.

Вместе с тем основные мероприятия запланированы на пятницу, 27 июля, В этот день в час дня на Владимирской горке будет совершен молебен, после завершения которого, начнется крестный ход - от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры, где пройдет всенощное бдение.