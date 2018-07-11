В Португалии украинцы провели акцию в поддержку Сенцова

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Союза Украинцев в ​​Португалии Павел Садоха.

Он добавил, что своей акцией украинские активисты еще раз хотят напомнить, что "Безразличие убивает".

Ранее активисты обращались к президенту Португалии с просьбой обсудить в Москве вопрос освобождения Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Как сообщал "УРА-Информ", с 16 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Его требование не собственная свобода, а освобождение всех украинских политзаключенных в России. Режиссер заявил, что либо он погибнет, или его требования начнут выполнять. После этого, администрация СИЗО изолировала его в отдельную камеру.