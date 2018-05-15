Турция объявила трехдневный траур в связи с гибелью десятков палестинцев

Об этом сообщает местное издание Anadolu.

Отметим, что турецкий лидер назвал Израиль "террористическим государством". В результате Турция в ответ на открытие американского посольства в Иерусалиме отозвала для консультаций своих послов из США и Израиля. Ведь, как считает вице-премьер Турции Бекир Боздаг, открыв посольство в Иерусалиме, США самопроизвольно нарушили решения СБ ООН.

В настоящее время президент Турции Реджеп Эрдоган намерен обсудить ситуацию с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Также, по словам турецкого лидера, Общество Красного Полумесяца Турции и Агентство по действиям в случае чрез

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Израиль захлестнула волна протестов в Иерусалиме после открытия там американского посольства. Во время многочисленных акций протеста на границе Сектора Газа как минимум 43 палестинца.