Турция объявила трехдневный траур в связи с гибелью десятков палестинцев

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что его правительство объявило трехдневный траур в знак солидарности с Палестиной. Соответствующие решение было принято для того, чтобы почтить память погибших в столкновениях на административной границе сектора Газа.
Об этом сообщает местное издание Anadolu.
Отметим, что турецкий лидер назвал Израиль "террористическим государством". В результате Турция в ответ на открытие американского посольства в Иерусалиме отозвала для консультаций своих послов из США и Израиля. Ведь, как считает вице-премьер Турции Бекир Боздаг, открыв посольство в Иерусалиме, США самопроизвольно нарушили решения СБ ООН.
В настоящее время президент Турции Реджеп Эрдоган намерен обсудить ситуацию с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Также, по словам турецкого лидера, Общество Красного Полумесяца Турции и Агентство по действиям в случае чрез
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Израиль захлестнула волна протестов в Иерусалиме после открытия там американского посольства. Во время многочисленных акций протеста на границе Сектора Газа как минимум 43 палестинца.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов