Контактная группа по Донбассу определилась с датой проведения переговоров

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, следующий этап переговоров и заседание трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на четвертое мая текущего года.

Накануне на заседании контактной группы в Минске украинская сторона подняла вопрос экологической угрозы на оккупированной территории Донбасса и заявила, что направит профильных специалистов для изучения ситуации.

Главной проблемой является намерение боевиков ОРДО затопить шахту "Юнком" на которой в 1979 году было проведено ядерное испытание. Известно, что шахта находится на неподконтрольной территории в районе оккупированного Енакиево. Настоящее состояние капсулы, в которой сдетонировал ядерный заряд, на сегодня неизвестно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Александр Хуг встречался с главарем так называемой "Луганской народной республики" Леонидом Пасечником и рассказал все детали встречи.

По его словам, ОБСЕ всегда открыто для диалога и будет способствовать установлению переговоров. Что касается беседы с Леонидом Пасечником, то разговор был относительно обеспечения безопасности сотрудников СММ и безопасности в целом.