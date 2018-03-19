Госслужащие Украины будут платить 700 грн за экзамен по украинскому языку

Итог подведен по результатам проведенного мониторинга, с 1 мая 2017 года по 28 февраля 2018 года.

По результатам проведенного мониторинга аттестацию по свободному владению государственным языком не прошли 1 362 человека.

Одно из общих требований к лицам, претендующим на поступление в госслужбу, – это свободное владение украинским языком. Такое указание содержит в себе закон "О государственной службе", который вступил в силу 1 мая 2016 года, норма о свободном владении государственным языком - с этого же месяца 2017 года.

32 957 претендентов на госслужбу прошли аттестацию по свободному владению украинским языком.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", чек-листы практического экзамена для получения водительских прав введены сервисными центрами МВД.