В пятницу в Украине погода не изменится

Синоптики обещают небольшой снег, днем в южной части умеренный снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах страны гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 метров на секунду, днем в южных областях местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 4-9 градусов мороза.

В Киеве сегодня облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается снег, который к утру закончится. Вечером он может пойти снова, но уже с меньшей интенсивностью. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов мороза. Днем будет от 7 до 9 холодных градусов.

На западе Украины местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 15-21 градуса ниже нуля, в Прикарпатье местами до мину 26 градусов.

Дневная температура воздуха составит 5-13 градусов тепла.

На севере страны в пятницу небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночная температура воздуха ночью составит 10-16 градусов ниже нуля. Днем будет от 4 до 11 градусов со знаком минус.

В центре Украины облачно, ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 12-18 градусов, в Винницкой области будет до минус 20 градусов. Дневная температура воздуха составит 2-9 градусов ниде нуля, в Винницкой области будет до 11 холодных градусов.

На востоке страны сегодня ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 9-15 холодных градусов. Днем термометры покажут от 2 до 9 морозных градусов.

На юге Украины ночью небольшой снег, днем снег с дождем, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 11-18 градусов ниже нуля, в Одесской и Николаевской областях до 20 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 2 до минус 4 градуса.

Народный прогноз: 2 марта почитается память великомученика Федора Тирона и праведной Мариамны. В старину верили, что смотреть вечером на небо в этот день не стоит, ибо увиденная на Федора падающая звезда может означать тяжелую болезнь. Первый раз в году видны кучевые облака, серая ворона, чуя приход тепла, начинает строить гнездо. Люди живут ожиданием тепла, но зима еще напоминает о себе внезапными морозами. "Какая погода в этот день такому и лету быть".