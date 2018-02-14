11:54 14.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Суд на следующей неделе допросит Порошенко по делу о госизмене Януковича

На следующей неделе Оболонский районный суд города Киева намерен допросить президента Украины Петра Порошенко.

Суд на следующей неделе допросит Порошенко по делу о госизмене Януковича

Глава государства даст показания в деле по обвинению бывшего президента Виктора Януковича в государственной измене. Как рассказал в среду, 14 февраля, перед судебным заседанием журналистам прокурор Руслан Кравченко, сегодня на допрос вызывали Турчинова и Коваля.

На следующей неделе планируем допросить постоянного представителя Украины при ООН Ельченко, а также Президента Украины Порошенко Петра Алексеевича, - пояснил он, добавив, что последние свидетели стороны обвинения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме бывшему президенту Украин Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины, и ведении агрессивной войны.

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