14:17 29.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100185230:labazovych

В Херсонской области замерзло Азовское море - ФОТО

За несколько морозных дней в Херсонской области неподалеку от села Счастливцево полностью задубела вода в Азовском море. 

В Херсонской области замерзло Азовское море - ФОТО

Соответствующие снимки погодной аномалии опубликовал на своей странице в Facebook Тимур Аджибиляков.

Отметим, что на фотографиях можно увидеть, что поверхность воды полностью белая, скована льдом.

"Азовское море на Арабатской Стрелке возле села Счастливцево, на улице -1, ходить по льду не рекомендуется", - прокомментировал фото Аджибиляков.

Однако несмотря на это украинские синоптики обещают, что уже завтра в Херсонскую область придет плюсовая температура, что не позволит погодной аномалии долго продержаться.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно Одессу накрыл снежный апокалипсис, весь город замело снегом. В результате чего остановились некоторые маршруты трамваев и троллейбусов, а грузовикам и фурам запретили въезд в город.

Поделиться
Читайте также:
 
Усик поднялся в независимом рейтинге лучших боксеров мира – ФОТО В Харькове возле супермаркета прогремел взрыв, пострадали два человека - ФОТО Украина впервые с 1994 года на Олимпиаде будет представлена в могуле Цена российской агрессии против Украины будет только расти, - Порошенко
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив