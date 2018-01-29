В Херсонской области замерзло Азовское море - ФОТО

Соответствующие снимки погодной аномалии опубликовал на своей странице в Facebook Тимур Аджибиляков.

Отметим, что на фотографиях можно увидеть, что поверхность воды полностью белая, скована льдом.

"Азовское море на Арабатской Стрелке возле села Счастливцево, на улице -1, ходить по льду не рекомендуется", - прокомментировал фото Аджибиляков.

Однако несмотря на это украинские синоптики обещают, что уже завтра в Херсонскую область придет плюсовая температура, что не позволит погодной аномалии долго продержаться.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно Одессу накрыл снежный апокалипсис, весь город замело снегом. В результате чего остановились некоторые маршруты трамваев и троллейбусов, а грузовикам и фурам запретили въезд в город.