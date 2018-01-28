09:47 28.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды Украины на сегодня

Сегодня, 28 января на большей части территории Украины стоит ожидать выпадение мокрого снега с дождями. Об этом передает Украинский гидромецентр.

Прогноз погоды Украины на сегодня

На севере стараны температурный минимум опуститься до минус трех-четырех градусов. В центральной части страны небольшой мокрый снег, гололед, местами налипание мокрого снега, температура воздуха будет колебаться на  уровне пяти градусов мороза. 

На востоке страны сегодня небольшой дождь со снегом. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс двух до минус трех градусов. Днем стоит ожидать потепление до нуля градусов. 

В украинской столице сегодня утром ожидается повышенная туманность, выпадения осадков не предвидится. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем ​​в западных областях местами порывы 15-18 м/с.. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах 27-28 января.

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