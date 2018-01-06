Ирина Геращенко тоже готовится к Рождеству

Семья и дети Геращенко на протяжении целого дня готовили специальную звезду и изучали новые колядки, чтобы вечером отправиться к соседям на Святую вечерю, прославить Иисуса и пожелать счастья и здоровья другим семьям. Украина и весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю отмечают Богатую Кутью. Это традиционное славянское блюдо, которое состоит из размоченного зерна пшеницы, мака и различных фруктов и овощей, часто в него добавляют мед.

Геращенко не скрыла того факта, что у нее тоже есть свой особенный рецепт кутьи, которой она собирается угощать соседей.

Именно в этот день с появлением первой звезды на небе можно начинать колядовать.

Как сообщалось в "УРА-Информ", безопасность на Рождество будут охранять 18 тысяч правоохранителей.