20:00 06.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Ирина Геращенко тоже готовится к Рождеству

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко поведала детали подготовки ее семьи к Рождеству. Об этом она написала в Facebook.

Ирина Геращенко тоже готовится к Рождеству

Семья и дети Геращенко на протяжении целого дня готовили специальную звезду и изучали новые колядки, чтобы вечером отправиться к соседям на Святую вечерю, прославить Иисуса и пожелать счастья и здоровья другим семьям. Украина и весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю отмечают Богатую Кутью. Это традиционное славянское блюдо, которое состоит из размоченного зерна пшеницы, мака и различных фруктов и овощей, часто в него добавляют мед. 

Геращенко не скрыла того факта, что у нее тоже есть свой особенный рецепт кутьи, которой она собирается угощать соседей. 

Именно в этот день с появлением первой звезды на небе можно начинать колядовать.

Как сообщалось в "УРА-Информ", безопасность на Рождество будут охранять 18 тысяч правоохранителей.

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