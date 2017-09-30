Саакашвили в Одессе: малочисленный митинг и избиение инвалида

Среди немногочисленных сторонников - представители радикальных патриотических организаций, городской актив партий "Демальянс" и ВО "Свобода".

Во время встречи соратники Саакашвили и его охрана напали на общественного деятеля , инвалида по зрению Святослава Огренчука. Инвалиду нанесли несколько ударов по голове

"Человек без гражданства Украины, без поддержки населения, приезжает в нашу страну и диктует, как надо жить ее гражданам. Я - инвалид по зрению и, к сожалению, не могу опознать нападавших. Но меня били по голове и затылку. Я обратился в правоохранительные органы и, надеюсь, что бандитов с которыми Саакашвили приехал в Одессу привлекут к уголовной ответственности. ", прокомментировал общественный деятель Святослав Огренчук.

Напомним, что по данным социологических исследований сегодня партия Саакашвили имеет самый низкий уровень поддержки именно в Одесском регионе. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, политический проект Саакашвили не преодолел был проходной барьер не только в Раду, но и в городской совет Одессы.