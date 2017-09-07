В четверг в Украине будет облачно и дождливо

Практически везде будет облачно и дождливо. Но в южных регионах будет еще настоящее лето.

По данным Укргидрометцентра, холодней всего будет в Карпатах. В западных областях и на севере будет падать дождь. Сухо будет центральные регионы Украины и восток, будет моросить лишь на Винничине. Ветер юго-западный, 5-10 метром на секунду. Средняя температура воздуха составит 17-19 градусов тепла.

В Киеве сегодня синоптики обещают небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16-18 градусов.

На западе Украины также небольшой дождь, в Волынской и Ровенской областях умеренный дождь. Ночная температура воздуха не опустится ниже 6-14 градусов ниже нуля. Днем будет от 15 до 22 градусов.

На севере Украины в четверг также пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 6-12 теплых градусов. Днем столбики термометров покажут от 14 до 21 градус со знаком плюс.

В центре страны сегодня сухо и тепло. Только в Винницкой области возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов.

На востоке осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов.

На юге Украины 7 сентября без осадков. Температура воздуха ночью удержится в пределах 11-17 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 23-29 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 12-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов.