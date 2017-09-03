За август из Украины депортировали 1,4 тыс. иностранцев

Об этом говорится в сообщении ГМС в Facebook.

Как отмечается, только за август 2017 года в Украине выявлено и привлечено к административной ответственности почти 3,5 тыс. нарушителей миграционного законодательства. При этом из них в 280 случаях принято решение о запрете повторного въезда на территорию Украины.

Кроме того, вынесено около 1400 решений о принудительном возвращении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине с 13 по 23 июля были проведены мероприятия по выявлению незаконно прибывши иностранцев. Так, в рамках операции по выявлению незаконно пребывающих на территории страны мигрантов выявлено 584 таких человека.