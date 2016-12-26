В школах Львова карантин ввели до конца года

Данное решение принято комиссией по техногенной опасности и ЧС города. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета. Так, с 26 по 30 декабря в школах Львова были приостановлены занятия.

Лишь дошкольные учебные заведения будут функционировать в обычном режиме. Если за неделю зарегистрировано 8,5 тыс. случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, то на этой неделе было зарегистрировано 10 тыс. случаев. Показатель вырос, и он уже превышает вдвое эпидемический порог. И большая часть зарегистрированных случаев – это дети в возрасте от пяти до 17 лет.

Как сообщал УРА-Информ, на карантин закрыли почти 100 киевских школ.