14:34 26.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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В школах Львова карантин ввели до конца года

В школах г. Львов в связи с заболеваемостью детей гриппом и ОРВИ было продлено временное прекращение обучения - до 30-го декабря. 

В школах Львова карантин ввели до конца года

Данное решение принято комиссией по техногенной опасности и ЧС города. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета. Так, с 26 по 30 декабря в школах Львова были приостановлены занятия.

Лишь дошкольные учебные заведения будут функционировать  в обычном режиме. Если за неделю зарегистрировано 8,5 тыс. случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, то на этой неделе было зарегистрировано 10 тыс. случаев. Показатель вырос, и он уже превышает вдвое эпидемический порог. И большая часть зарегистрированных случаев – это дети в возрасте от пяти до 17 лет.

Как сообщал УРА-Информ, на карантин закрыли почти 100 киевских школ.


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