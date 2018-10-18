16:12 18.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Верховная Рада приняла за основу проект госбюджета-2019

Верховная Рада Украины сегодня, 18 октября, приняла за основу и в целом проект постановления № 9000-П о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год. Об этом украинский парламент сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Верховная Рада приняла за основу проект госбюджета-2019

По словам заместителя главы бюджетного комитета Сергея Мельника, депутаты подали более двух тысяч предложений. В частности, чтобы учесть их дополнительно нужно 2,2 триллиона грн. Он подчеркнул, что большинство авторов поправок не указали источников покрытия дополнительных расходов.

Комитет принял решение учесть 922 поправки и отклонить 1249 поправок депутатов.

Кроме того, депутаты приняли в первом чтении проекты изменений в Бюджетный кодекс по поводу среднесрочного планирования N8044 и по поводу отношений с местными бюджетами N9084.

Теперь депутатские предложения отработает Кабмин и направит в Раду проект бюджета на второе чтение в течение двух недель. Во втором чтении Рада должна рассмотреть проект бюджета не позднее 20 ноября.

В целом по закону о регламенте бюджет должен быть принят до первого декабря.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", основной проблемой бюджета Украины на 2019 год является необходимость выплаты 400 млрд гривен долга. Это приблизительно 30% бюджета фактически на погашение долга.


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