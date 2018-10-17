Порошенко внес в ВР законопроект о передаче Андреевской церкви Константинополю

Глава украинского государства Петр Порошенко внес в Верховную раду Украины законопроект о передаче Андреевской церкви Константинополю. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.
По словам Порошенко, решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами.
Кроме того, отмечается, что целью соответствующего законопроекта является определение особенностей пользования Андреевской церковью для создания условий для осуществления церковью Вселенского Патриархата богослужений в Украине и обеспечения реализации прав граждан на свободное вероисповедание.
Стоит отметить, что передача Константинополю Андреевской церкви является важным шагом в проведении работы по подготовке к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине.
В настоящее время документ передан для рассмотрения парламентскому комитету по вопросам культуры и духовности.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Белорусская православная церковь вслед за Россией заявила о разрыве отношений с Константинополем.