Порошенко внес в ВР законопроект о передаче Андреевской церкви Константинополю

По словам Порошенко, решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами.

Кроме того, отмечается, что целью соответствующего законопроекта является определение особенностей пользования Андреевской церковью для создания условий для осуществления церковью Вселенского Патриархата богослужений в Украине и обеспечения реализации прав граждан на свободное вероисповедание.

Стоит отметить, что передача Константинополю Андреевской церкви является важным шагом в проведении работы по подготовке к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине.

В настоящее время документ передан для рассмотрения парламентскому комитету по вопросам культуры и духовности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Белорусская православная церковь вслед за Россией заявила о разрыве отношений с Константинополем.