07:59 17.10.2018 | Политика | Новости
100205841:Polishuk

Еврокомисия предложила продлить переходный период Brexit

Европейская комиссия во вторник, 16 октября, на переговорах по выходу Великобритании из Европейского союза предложила продлить переходный период.

Еврокомисия предложила продлить переходный период Brexit

Как сказано во внутреннем документе правительства Германии, речь идет о переходном периоде, в рамках которого Великобритания будет оставаться в таможенном союзе и на внутреннем рынке Евросоюза.

При этом немецкие чиновники считают, что таким образом у обеих сторон появится время, необходимое чтобы определить их будущие отношения и переговоры по заключению соглашения о торговле.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Европейского совета Дональд Туск призвал руководство Европейского союза быть готовым к тому, что Великобритания выйдет из состава ЕС до согласования двухсторонней сделки. Он призвал руководство Евросоюза приложить все усилия для достижения соглашения с Великобританией.


Поделиться
Читайте также:
 
В катастрофе истребителя в Винницкой области погиб полковник Иван Петренко Сборная Украины обыграла Чехию и выиграла группу Лиги наций В Венгрии бездомным нельзя спать на улице В госбюджете должны быть предусмотрены выплаты для незащищенных слоев, - Порошенко
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив