Еврокомисия предложила продлить переходный период Brexit

Как сказано во внутреннем документе правительства Германии, речь идет о переходном периоде, в рамках которого Великобритания будет оставаться в таможенном союзе и на внутреннем рынке Евросоюза.

При этом немецкие чиновники считают, что таким образом у обеих сторон появится время, необходимое чтобы определить их будущие отношения и переговоры по заключению соглашения о торговле.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Европейского совета Дональд Туск призвал руководство Европейского союза быть готовым к тому, что Великобритания выйдет из состава ЕС до согласования двухсторонней сделки. Он призвал руководство Евросоюза приложить все усилия для достижения соглашения с Великобританией.