Премьер-министр Армении Пашинян подал в отставку

Такое решение он принял после того, как парламентские силы заверили его в отсутствии намерения выдвинуть своего кандидата на кресло главы правительства, а с "Процветающей Арменией" даже был подписал соответствующий меморандум. Как сообщают "Новости Армении", если все обещания будут выполнены и новый премьер-министр страны не будет избран парламентом дважды в течение двух недель, то Национальное Собрание окажется распущенным и страну же ждут досрочные выборы. Ориентировочной датой их проведения называется 9 декабря.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 октября Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку, о чем он объявит до конца этой недели. По словам Пашиняна, этот шаг он должен сделать для того, чтобы в стране состоялись досрочные парламентские выборы. Они должны пройти в середине декабря.