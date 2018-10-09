Украина будет участвовать в европейской программе развития Придунавья

Отметим, что данное соглашение создаст правовые основания для получения финансирования проектов в размере пяти млн евро на безвозмездной основе в рамках Дунайской транснациональной программы как финансового инструмента Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона.

Кроме того, реализация этого договора поспособствует выполнению обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, а также социально-экономическому развитию украинской части Дунайского региона, которая охватывает Одесскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую области.

Добавим, что еще 19 сентября Верховная Рада ратифицировала Соглашение о финансировании Дунайской транснациональной программы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", дипломаты и аналитики предупреждают, что Россия ведет тайную пропагандистскую кампанию с целью сорвать референдум в Македонии, который проложит путь к вступлению страны в ЕС и НАТО.