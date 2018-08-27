19:15 27.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Крыму отпустили задержанного татарина

Крымского татарина Решата Мединова, которого задержали на админгранице оккупированного Крыма, отпустили.

В Крыму отпустили задержанного татарина

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелалов.

По его словам, Мединова отпустили около 13:30. Все это время мужчина находился в Красноперекопске у сотрудников ФСБ.

Как сообщал "УРА-Информ", российские оккупанты задержали крымского татарина Решата Мединова, который пытался пересечь админграницу в сторону материковой части Украины. Сотрудники ФСБ России задержали мужчину около четырех утра при пересечении КПП "Армянск" из Крыма на материк.


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