В Крыму отпустили задержанного татарина

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелалов.

По его словам, Мединова отпустили около 13:30. Все это время мужчина находился в Красноперекопске у сотрудников ФСБ.

Как сообщал "УРА-Информ", российские оккупанты задержали крымского татарина Решата Мединова, который пытался пересечь админграницу в сторону материковой части Украины. Сотрудники ФСБ России задержали мужчину около четырех утра при пересечении КПП "Армянск" из Крыма на материк.