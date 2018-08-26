В Австралии скоро появиться новый глава внешнеполитического ведомства

Бишон не назвала точной причины своей отставки, но, вероятно, что назначение на должность главы Либеральной партии Скотта Моррисона, заставило ее пересмотреть свою роль в правительстве.

"Сегодня я сообщила премьер-министру, что ухожу с занимаемого мною поста министра иностранных дел. Это была большая честь для меня", - говорится в уведомлении.

Карьера главы МИДа в партии началась еще в 2003 году. В то время она возглавляла местное Министерство по вопросам заботы о пожилых людях, а в 2006-2007 годах занимала кресло министра образования, науки и подготовки кадров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно новым главой Либеральной партии и, соответственно, премьер-министром Австралии избран правительственный казначей Скотт Моррисон.