12:12 26.08.2018 | Политика | Новости
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В Австралии скоро появиться новый глава внешнеполитического ведомства

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп отказалась работать в кабинете нового премьера страны Скотта Моррисона. Об этом женщина написала на своей странице в Twitter.

В Австралии скоро появиться новый глава внешнеполитического ведомства

Бишон не назвала точной причины своей отставки, но, вероятно, что назначение на должность главы Либеральной партии Скотта Моррисона, заставило ее пересмотреть свою роль в правительстве. 

"Сегодня я сообщила премьер-министру, что ухожу с занимаемого мною поста министра иностранных дел. Это была большая честь для меня", - говорится в уведомлении. 

Карьера главы МИДа в партии началась еще в 2003 году. В то время она возглавляла местное Министерство по вопросам заботы о пожилых людях, а в 2006-2007 годах занимала кресло министра образования, науки и подготовки кадров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно новым главой Либеральной партии и, соответственно, премьер-министром Австралии избран правительственный казначей Скотт Моррисон


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