Порошенко предлагает закрепить в Конституции интеграцию в НАТО и ЕС

Как заявил во время парада ко Дню независимости в Киеве в пятницу, 24 августа, глава государства, юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро.

К открытию сессии Верховной рады, которое запланировано на 4 сентября, я подам соответствующий законопроект, - отметил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко ранее заявлял, что поправки в Конституцию, которыми будет закреплено стремление о вступлении Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс (НАТО), будут внесены президентом с началом нового политического сезона.

По словам Порошенко, его поправки к Конституции в этом вопросе уже подготовлены.